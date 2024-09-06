Игрок «Динамо» Лепский: ради просмотра Лиги чемпионов просыпался в 6-7 утра

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский рассказал своём детстве и о трудностях с просмотром футбола из-за разницы во времени. Футболист провёл свои юные годы в городе Вилючинске и Петропавловске-Камчатском.

«С трёх лет моё детство прошло на поле в закрытом городе Вилючинске. Я уходил в 10:00 и возвращался домой поздно вечером. Там завтракал, обедал и ужинал. В восемь лет начал заниматься мини-футболом в местной ДЮСШ. Позже в Петропавловске-Камчатском стал играть в большой футбол за команду «Динамо». Единственное, из-за нестандартного поля мы бегали 8 на 8. Газон был чем-то средним между искусственным покрытием и грунтом. Весь в дырку. Тренировались в своей одежде, форму выдавали только на матчи.

Дома был какой-то телеканал. На нём показывали нарезки старых голов «Реала». Например, с сезона-2007/2008. Их транслировали раз в неделю в течение часа. Плюс смотрели Лигу чемпионов. С двоюродным братом просыпались в шесть-семь утра ради неё. Помню, болели за «Барселону» в финале с «Ювентусом»: каталонцы выиграли 3:1. Это одно из самых ярких воспоминаний», — приводит слова Лепского журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

В новом сезоне российского чемпионата 19-летний Лепский сыграл в шести матчах за бело-голубых (три — в РПЛ и три — в Кубке России). В этих встречах молодой футболист отметился забитым голом и одной результативной передачей. 19-летний Иван является воспитанником академии «Динамо» им. Л. И. Яшина.