В центре Ханоя в рупоры объявляют об опасности надвигающегося тайфуна «Яги»

Ситуация с погодой во Вьетнаме, где находится сборная России по футболу и журналисты «Чемпионата», ухудшается. Так, в центре Ханоя в рупоры объявляют об опасности надвигающегося тайфуна «Яги», информирует корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее сотрудники местного отеля рекомендовали своим постояльцам закупиться едой на несколько дней и не выходить из отеля.

Напомним, у сборной России запланирован товарищеский матч со сборной Таиланда. Игра должна пройти завтра, 7 сентября, в Ханое (столица Вьетнама). Несмотря на надвигающийся тайфун, футбольные функционеры из РФС заявляли, что не планируют отменять матч.

Накануне сборная России провела матч со сборной Вьетнама. Команда Валерия Карпина выиграла со счётом 3:0.