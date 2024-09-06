Лепёхин: Сергеев хорошо играл в «Зените», но понял, что времени на поле будет ещё меньше

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался об уходе Ивана Сергеева в «Крылья Советов». По его словам, футболист сам принял такое решение, ведь понимал, что будет получать меньше игровой практики после прихода новичков.

«Время Сергеева в «Зените» надо оценивать позитивно, прежде всего ему самому. На его пребывание в команде можно смотреть только со знаком плюс, потому что Иван забивал мячи, даже когда не очень много играл. Он хорошо работал в Санкт-Петербурге.

Мы можем предполагать, правильно или нет он ушёл в «Крылья», но футболист сам для себя принимает решение. Нам остаётся это принять. Наверное, он понимал, что будет играть ещё меньше, а этого не хотелось, поэтому и ушёл из «Зенита», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.