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Дмитрий Булыкин: поездка в Азию тяжело переносится нашими футболистами, но они молодцы

Дмитрий Булыкин: поездка в Азию тяжело переносится нашими футболистами, но они молодцы
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился мыслями о победе сборной России над Вьетнамом в товарищеском матче, а также высказался о поездке национальной команды в Азию. 7 сентября подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть с Таиландом.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 3
Россия
0:1 Кузяев – 24'     0:2 Ву – 61'     0:3 Мусаев – 77'    

«Игра Вьетнам — Россия была неплохой и смотрелась. Мы порадовались за наших футболистов и молодёжь, ведь кто-то сделал дебют в сборной России. Со стороны нашей команды были моменты, поэтому игра и результат понравились. Не понравилось поле, но самое главное — результат и то, что все хорошо сыграли, особенно новички. Для обеих команд погода была одинаковой, но иногда нужно уметь играть в таких условиях. В целом вся поездка, погода и футбольное поле тяжело переносятся нашими футболистами, но ребята молодцы, ведь показали хороший футбол и отдались игре, порадовав себя и болельщиков», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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