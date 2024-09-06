Дмитрий Булыкин: поездка в Азию тяжело переносится нашими футболистами, но они молодцы

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился мыслями о победе сборной России над Вьетнамом в товарищеском матче, а также высказался о поездке национальной команды в Азию. 7 сентября подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть с Таиландом.

«Игра Вьетнам — Россия была неплохой и смотрелась. Мы порадовались за наших футболистов и молодёжь, ведь кто-то сделал дебют в сборной России. Со стороны нашей команды были моменты, поэтому игра и результат понравились. Не понравилось поле, но самое главное — результат и то, что все хорошо сыграли, особенно новички. Для обеих команд погода была одинаковой, но иногда нужно уметь играть в таких условиях. В целом вся поездка, погода и футбольное поле тяжело переносятся нашими футболистами, но ребята молодцы, ведь показали хороший футбол и отдались игре, порадовав себя и болельщиков», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.