Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: Сергеев внёс лепту в победы «Зенита», но сейчас ему надо помогать «Крыльям»

Колыванов: Сергеев внёс лепту в победы «Зенита», но сейчас ему надо помогать «Крыльям»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Уфы» и московского «Торпедо» Игорь Колыванов высказался о нападающем «Крыльев Советов» Иване Сергееве.

«Первые два года в «Зените» можно занести в актив Сергееву. Он больше играл и забивал. Понятно, когда игрового времени нет, то тонус пропадает. В любом случае он внёс свою лепту в победы «Зенита». Но там очень большая конкуренция, игроки высокого уровня, поэтому не всегда удаётся доказывать, что ты сильнее. Иван — молодец, начал свою карьеру в «Строгино», когда мы его забирали, потом два с половиной прекрасных сезона в «Торпедо», а в «Зените» доказывал, что он состоятельный игрок.

Хочется пожелать ему удачи в новой старой команде. В «Крыльях» он стал лучшим бомбардиром ФНЛ, его там ждут. Дай бог, чтобы он начал забивать то, что не забил в «Зените». Ему нужно помогать «Крылышкам» в непростой ситуации», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Канищев: уход Сергеева — потеря для «Зенита», Ивана нечего сравнивать с Соболевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android