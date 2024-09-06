Колыванов: Сергеев внёс лепту в победы «Зенита», но сейчас ему надо помогать «Крыльям»

Бывший главный тренер «Уфы» и московского «Торпедо» Игорь Колыванов высказался о нападающем «Крыльев Советов» Иване Сергееве.

«Первые два года в «Зените» можно занести в актив Сергееву. Он больше играл и забивал. Понятно, когда игрового времени нет, то тонус пропадает. В любом случае он внёс свою лепту в победы «Зенита». Но там очень большая конкуренция, игроки высокого уровня, поэтому не всегда удаётся доказывать, что ты сильнее. Иван — молодец, начал свою карьеру в «Строгино», когда мы его забирали, потом два с половиной прекрасных сезона в «Торпедо», а в «Зените» доказывал, что он состоятельный игрок.

Хочется пожелать ему удачи в новой старой команде. В «Крыльях» он стал лучшим бомбардиром ФНЛ, его там ждут. Дай бог, чтобы он начал забивать то, что не забил в «Зените». Ему нужно помогать «Крылышкам» в непростой ситуации», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.