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«Лос-Анджелес Гэлакси» не отпустил нападающего Йовелича в ЦСКА — Романо

«Лос-Анджелес Гэлакси» не отпустил нападающего Йовелича в ЦСКА — Романо
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Американский «Лос-Анджелес Гэлакси» отказался продавать сербского нападающего Деяна Йовелича в московский ЦСКА. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, в последние дни ЦСКА проявлял интерес к 25-летнему воспитаннику «Црвены Звезды» и хотел заручиться его услугами. Однако «Лос-Анджелес Гэлакси» не планирует отпускать форварда. Деян Йовелич — центральный нападающий, способный сыграть также слева в атаке.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сербского футболиста в € 4,5 млн. За «Лос-Анджелес Гэлакси» Деян выступает с 2021 года. Ранее в своей профессиональной карьере нападающий играл за «Црвену Звезду», «Айнтрахт», «Андерлехт» и «Вольфсбург».

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