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Николай Савичев: перед 100-летним юбилеем «Торпедо» попал под сокращение — обидно!

Николай Савичев: перед 100-летним юбилеем «Торпедо» попал под сокращение — обидно!
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Российский тренер Николай Савичев рассказал об увольнении из московского «Торпедо».

— Хотя бы символически отметили вековой юбилей «Торпедо»?
— Нет. По стечению обстоятельств перед юбилеем прошло сокращение. Я попал под него. Неприятно, конечно, но у меня есть большое желание вернуться. Обещают, что всё поправимо, якобы произошло какое-то недоразумение.

— Обидно?
— Конечно, обидно. Изначально планировался выход команды в РПЛ к 100-летию клуба — это было бы мощным праздником и дало бы импульс надолго. Не получилось. Многих ветеранов не пригласили — это на их совести. Пусть главный праздник будет через год или два — тогда отметим 100-летие как следует, — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Николаем Савичевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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