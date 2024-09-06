Николай Савичев: перед 100-летним юбилеем «Торпедо» попал под сокращение — обидно!

Российский тренер Николай Савичев рассказал об увольнении из московского «Торпедо».

— Хотя бы символически отметили вековой юбилей «Торпедо»?

— Нет. По стечению обстоятельств перед юбилеем прошло сокращение. Я попал под него. Неприятно, конечно, но у меня есть большое желание вернуться. Обещают, что всё поправимо, якобы произошло какое-то недоразумение.

— Обидно?

— Конечно, обидно. Изначально планировался выход команды в РПЛ к 100-летию клуба — это было бы мощным праздником и дало бы импульс надолго. Не получилось. Многих ветеранов не пригласили — это на их совести. Пусть главный праздник будет через год или два — тогда отметим 100-летие как следует, — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Николаем Савичевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.