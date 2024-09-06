«Химки» внесли сына Дмитрия Лоськова в заявку на нынешний сезон РПЛ

Подмосковные «Химки» внесли 18-летнего Григория Лоськова, сына бывшего капитана московского «Локомотива» и экс-игрока сборной России Дмитрия Лоськова, в заявку на сезон Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Григорий Лоськов является воспитанником академии московского «Локомотива» и выступает на позиции центрального полузащитника. Подмосковные «Химки» заявили игрока под номером 64.

После семи сыгранных туров в нынешнем сезоне РПЛ «Химки» набрали шесть очков и расположились на 13-й строчке. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков.