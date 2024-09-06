Николай Савичев рассказал, почему его брат Юрий, герой ОИ-1988, не вернулся в Россию

Российский тренер Николай Савичев рассказал, почему его брат Юрий Cавичев, который ярко проявил себя на ОИ-1988, не вернулся в Россию.

— Ваш брат Юрий зарабатывает ремонтом медицинского оборудования в Германии. Вы могли для себя представить что-то подобное?

— Я и представить не мог, что брат этим займётся (смеётся). Всё-таки олимпийский чемпион, огромный опыт. Он пытался тренировать, но там была какая-то лагерная история. То есть всех собирают в какие-то лагеря, выезжают в Нидерланды. Он поработал несколько лет на этом уровне в качестве тренера, но бросил. Говорит, даже немцам, оставившим след в истории, тяжело устроиться в профессиональном футболе.

Брата звали несколько раз в России. Помню, какой-то немец зашёл в Раменское. Они интересовались, сможет ли брат помочь преодолеть языковой барьер и поработать в России. Юрка отказался.

— У вас после карьеры не было желания перебраться в Европу поближе к брату?

— Нет. Я так не думал. Это же решение брата — надо жить и зарабатывать. Он решил, что есть такая возможность в Германии. Человек организовал фирму по ремонту медицинского оборудования и позвал его. Теперь они вместе при деле, — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Николаем Савичевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.