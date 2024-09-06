17-летний Ямаль отреагировал на сравнения с Лионелем Месси

Молодой нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль отреагировал на сравнения с экс-нападающим сине-гранатовых, а ныне футболистом «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Самое главное — не зацикливаться. Если тебя сравнивают с лучшим в истории, это означает, что ты всё делаешь правильно. Меня это не беспокоит, я стараюсь быть самим собой», — приводит слова Ямаля испанское онлайн-издание Marca.

Напомним, Ламин Ямаль на чемпионате Европы 2024 года помог сборной Испании завоевать золотые медали, став самым молодым игроком в истории турнира (16 лет и 338 дней). Также он установил рекорд как самый молодой автор гола (16 лет и 362 дня) и был признан лучшим молодым игроком Евро-2024. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.