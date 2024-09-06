Владимир Гранат: «Ахмат» — большое разочарование, ждал от команды большего

Бывший российский футболист Владимир Гранат назвал «Ахмат» главным разочарованием текущего сезона РПЛ.

«Ахмат» — большое разочарование. Команда неплохо заканчивала прошлый сезон и провела с Адиевым летние сборы. Этот тренер хорошо работал со сборной Казахстана, поэтому ждал от грозненской команды большего», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Недавно пост главного тренера «Ахмата» покинул 47-летний российский специалист Магомед Адиев, который возглавлял грозненскую команду с 5 апреля 2024 года. Под руководством Адиева «Ахмат» принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых шесть раз одержал победу, пять раз сыграл вничью и восемь раз потерпел поражение. После увольнения Адиева главным тренером «Ахмата» стал Сергей Ташуев.