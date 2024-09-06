Мбаппе — о Евро-2024: это был провал, но я быстро переключился на другие дела

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о прошедшем чемпионате Европы по футболу, который проходил этим летом в Германии. Напомним, французская национальная команда дошла до полуфинала турнира, где уступила Испании (1:2).

«Евро позади… Я быстро переключился на другие дела. Это был провал, нам было грустно, но мы должны смотреть вперёд», — приводит слова Мбаппе L`Equipe в соцсети Х (ранее Twitter).

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего составляет € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд. В нынешнем сезоне нападающий сыграл пять матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.

Чемпионат Европы в Германии проходил с 14 июня по 14 июля. Победу в нём одержала сборная Испании, которая в финале обыграла Англию со счётом 2:1.