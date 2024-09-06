Отменят ли матч Россия — Таиланд из-за тайфуна?

У сборной России запланирован товарищеский матч со сборной Таиланда. Игра должна пройти завтра, 7 сентября, в Ханое (столица Вьетнама). Стартовый свисток — в 16:00 мск. Однако матч находится под угрозой срыва из-за надвигающегося на Вьетнам тайфуна.

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Около часа назад ситуация с погодой во Вьетнаме, где находится сборная России по футболу и журналисты «Чемпионата», ухудшилась. Так, в центре Ханоя в рупоры объявили об опасности надвигающегося тайфуна «Яги». Ранее сотрудники местного отеля рекомендовали своим постояльцам закупиться едой на несколько дней и не выходить из отеля.