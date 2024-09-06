Хомуха: у Сергеева такой возраст, когда надо играть, а не сидеть на скамейке

Бывший российский футболист Дмитрий Хомуха высказался об уходе Ивана Сергеева из «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга продал своего форварда в самарские «Крылья Советов», за которые игрок выступал до переезда в стан сине-бело-голубых.

«Сергеев выбрал абсолютно правильное решение вернуться в «Крылья». Это его амбиции. Он стал чемпионом России, а теперь остаётся только проявить себя в полной мере. Возраст уже такой, когда надо не сидеть на скамейке, а играть большинство матчей. В «Крыльях» будет такая возможность. Сергеев знает и тренера, и ребят. Думаю, в «Зените» он играл бы только в кубковых матчах, но не факт, что в основном составе», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.