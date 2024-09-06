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Игрок «Динамо» Лепский заявил, что хочет помочь родному краю по примеру Мане

Игрок «Динамо» Лепский заявил, что хочет помочь родному краю по примеру Мане
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Защитник московского «Динамо» Иван Лепский рассказал, что хочет помочь Камчатскому краю, откуда он родом, по примеру сенегальского нападающего «Аль-Насра» Садио Мане, который построил в своём родном городе больницу и школу.

«Конечно, у меня есть мечта помочь Камчатскому краю. Есть пример Мане, который помогает родному городу в Африке. Но, к сожалению, сейчас такой возможности нет. Сначала самому нужно окрепнуть как футболисту.

Я знаю, что футбол на Камчатке есть, это 100%. Мне хотелось бы создать больше условий для занятия им. Но не в ближайшем будущем, а может быть, после завершения карьеры или в её лучшие годы», — приводит слова Лепского журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

В новом сезоне российского чемпионата 19-летний Лепский сыграл в шести матчах за бело-голубых (три — в РПЛ и три — в Кубке России). В этих встречах молодой футболист отметился забитым голом и одной результативной передачей. 19-летний Иван является воспитанником академии «Динамо» им. Л. И. Яшина.

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