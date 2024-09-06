Игрок «Динамо» Лепский заявил, что хочет помочь родному краю по примеру Мане

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский рассказал, что хочет помочь Камчатскому краю, откуда он родом, по примеру сенегальского нападающего «Аль-Насра» Садио Мане, который построил в своём родном городе больницу и школу.

«Конечно, у меня есть мечта помочь Камчатскому краю. Есть пример Мане, который помогает родному городу в Африке. Но, к сожалению, сейчас такой возможности нет. Сначала самому нужно окрепнуть как футболисту.

Я знаю, что футбол на Камчатке есть, это 100%. Мне хотелось бы создать больше условий для занятия им. Но не в ближайшем будущем, а может быть, после завершения карьеры или в её лучшие годы», — приводит слова Лепского журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

В новом сезоне российского чемпионата 19-летний Лепский сыграл в шести матчах за бело-голубых (три — в РПЛ и три — в Кубке России). В этих встречах молодой футболист отметился забитым голом и одной результативной передачей. 19-летний Иван является воспитанником академии «Динамо» им. Л. И. Яшина.