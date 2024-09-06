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Савичев: в сборной СССР киевляне все в пене бегали. Было понятно — что-то употребляли

Савичев: в сборной СССР киевляне все в пене бегали. Было понятно — что-то употребляли
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Бывший советский футболист Николай Савичев поделился воспоминаниями об игре за сборную СССР. Он провёл за национальную команду три матча.

— Все ваши три матча за главную сборную СССР уместились в одну неделю. Не вписались в модель Лобановского?
— Тяжело сказать. Там были и свои сильные игроки из киевского «Динамо». В какой-то момент вообще почти вся сборная была с Украины. Понятно, что у них там была другая фармацевтика. Иногда играешь с Киевом, смотришь — все в пене бегают. Они так носились, что было понятно: что-то употребляли. Потом врач подтвердил, что действительно что-то было. В этом плане они уже были продвинуты, поэтому носились три тайма, — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Николаем Савичевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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