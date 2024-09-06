Николай Савичев: смотрим на дедушку: «Во чудак». Потом нам сказали, что это Стрельцов

Российский тренер Николай Савичев поделился воспоминаниями о легенде отечественного футбола Эдуарде Стрельцове.

— Каким вы запомнили Стрельцова?

— Наше знакомство произошло то ли в 1982 году, то ли в 1983-м. Мы приехали с командой на базу ещё в качестве дублёров. У нас был хороший городок, там тренировались какие-то ребятишки. Видим: крепкий лысый дедушка развлекает мальчишек 12-13 лет. Он давал им упражнения на координацию и бег спиной. Смотрим — все бегут по прямой, а дедушка развернулся спиной и прибежал первым. Мы переглянулись: «Во какой чудак».

Потом нам сказали, что это был Стрельцов. После тренировки мы с ним познакомились, рассказал нам много интересного. Первое впечатление от общения было: как он может играть в футбол? Стрельцов был таким простым, без всяких звёзд, вспоминал какие-то моменты. Конечно, в дальнейшем мы общались. Он работал в школе, привозил ребят, беседовал с Ивановым. После карьеры Стрельцов воспитывал детишек, — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Николаем Савичевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.