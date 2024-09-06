Владимир Гранат назвал причины нестабильного результата «Ростова» в этом сезоне

Российский экс-футболист Владимир Гранат высказался о результатах «Ростов» в текущем сезоне.

«Ростов» пропагандирует яркий атакующий футбол. Можно сказать, что он авантюрный или рискованный, потому что команда выходит в атаки через короткий пас. Но это получается не всегда. Плюс в команде много молодёжи, отсюда нестабильные результаты в этом сезоне РПЛ», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за семь матчей. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

В следующем матче ростовчане встретятся с «Краснодаром» 14 сентября.