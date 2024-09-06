Сергей Семак рассказал о состоянии травмированного Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии получившего травму нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

— Вы сказали, что Максим Глушенков пока не может команде помочь. Есть ли примерные сроки его возвращения в общую группу и к играм?

— Пока сроков нет — всё зависит от того, насколько быстро будет проходить процесс реабилитации. На сегодняшний день, конечно, он не готов. Он может проводить индивидуальную работу, практически любую, но в том, что касается групповых занятий… Любой контакт ему сейчас может только повредить, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, Глушенков перенёс операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Футболисту вставили металлическую спицу в лучевую кость правой руки. На его счету семь голов в пяти играх нынешнего сезона РПЛ. Нападающий перешёл в «Зенит» нынешним летом из «Локомотива». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.