Гришин: нельзя оценить игру сборной России — уровень Вьетнама ниже ватерлинии

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о прошедшем товарищеском матче между сборными России и Вьетнама. Подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу со счётом 3:0.

«Даже не хочется оценивать уровень игры сборной России, потому что уровень сопротивления со стороны Вьетнама ниже ватерлинии. В составе вьетнамской команды много молодых футболистов, и в первые пять минут матча всё стало ясно.

Мусаев в дебютном матче забил и отдал. Для первого матча хорошо, но игру нельзя оценить, потому что был очень слабый соперник. Как профессиональный спортсмен не понимаю, с какой точки зрения оценить этот матч», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.