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Гришин: нельзя оценить игру сборной России — уровень Вьетнама ниже ватерлинии

Гришин: нельзя оценить игру сборной России — уровень Вьетнама ниже ватерлинии
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Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о прошедшем товарищеском матче между сборными России и Вьетнама. Подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 3
Россия
0:1 Кузяев – 24'     0:2 Ву – 61'     0:3 Мусаев – 77'    

«Даже не хочется оценивать уровень игры сборной России, потому что уровень сопротивления со стороны Вьетнама ниже ватерлинии. В составе вьетнамской команды много молодых футболистов, и в первые пять минут матча всё стало ясно.

Мусаев в дебютном матче забил и отдал. Для первого матча хорошо, но игру нельзя оценить, потому что был очень слабый соперник. Как профессиональный спортсмен не понимаю, с какой точки зрения оценить этот матч», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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