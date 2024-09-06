Каннаваро назвал единственного футболиста Серии А, способного играть в «Реале» и «Сити»

Бывший футболист сборной Италии и миланского «Интера» Фабио Каннаваро поделился мнением об уровне аргентинского нападающего «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса.

«Вы не можете сомневаться в уровне Лаутаро. Он выиграл титул и Копа Америка, и он всегда приносит пользу клубу. Я надеюсь, что Серии А и «Интер» никогда не потеряют его. Когда я думаю о футболистах Серии А, которые могли бы играть за «Манчестер Сити» или мадридский «Реал», я вспоминаю Лаутаро и, пожалуй, никого другого», — приводит слова Каннаваро Football Italia cо ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Лаутаро Мартинес выступает за итальянский клуб с лета 2018 года, когда был выкуплен у «Расинга» за € 23 млн. В минувшем сезоне он забил 27 голов и сделал семь голевых передач в 44 матчах за клуб во всех турнирах. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского форварда в € 110 млн.