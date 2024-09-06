Фёдоров: переживаю за Антона Миранчука, вернуться в «Локо» — лучший вариант для него

Бывший и. о. главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров высказался о будущем Антона Миранчука.

«Интересно, тренировался ли где-то Антон Миранчук без клуба, поддерживал ли форму. Даже если была самостоятельная подготовка, всё равно ему будет сложно, потому что тренировки с командой это совсем другое. Конечно, переживаю за него. Он должен играть, возраст хороший для футбола, мастерство есть. Не понимаю, что происходит, почему не могут найти клуб.

Вернуться в «Локомотив» — самый лучший вариант сейчас для Антона. С ним лично не общался, все новости из прессы узнаю. Странная ситуация — футболиста знают не только в России, но никак не может найти себе клуб. Не думаю, что его агент сидит сложа руки. Наверняка предпринимает какие-то попытки, но что-то не клеится», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.