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Савичев: если у «Спартака» премиальные были 40 рублей, то у «Торпедо» доходило до 200

Савичев: если у «Спартака» премиальные были 40 рублей, то у «Торпедо» доходило до 200
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Бывший футболист и тренер «Торпедо» Николай Савичев рассказал о премиальных в московском клубе.

— Премиальные хорошие были после больших побед?
— Думаю, не более $ 200. Не было больших премиальных на турнирах, куда нас приглашали — Бельгия, Франция. Но по тем временам всё равно это были хорошие деньги. По-моему, курс был один к четырём — при зарплате 300 рублей.

«Торпедо» считалось одной из самых богатых команд Москвы, если не самой богатой. Во-первых, каждый год выделялись квартиры. Во-вторых, давали машины, начиная от «Волги», заканчивая «девяткой». Каждый месяц привозили заграничную аппаратуру — могли покупать. Давали пайки: колбаса, ветчина, сыры, крупы. В плане материального обеспечения команда была на хорошем уровне. Если у «Спартака» премиальные были 40 рублей, то у нас доходило до 200. Завод многое делал для клуба, — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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