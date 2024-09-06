Валентин Пальцев: сыграл за сборную — мечта сбылась

Защитник махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентин Пальцев заявил, что осуществил свою мечту, выйдя на поле в футболке национальной команды.

«Я просто старался, работал и ни о чём не думал. Вызвали, значит, всё правильно делаю — буду продолжать в том же духе! Следующий вызов в сборную не 100-процентный, поэтому я буду готовиться, чтобы вызвали. Можно сказать, что сыграл за сборную — мечта сбылась! Победу посвящаю своей семье, всем близким, моей невесте», — приводит слова Пальцева «РИА Новости Спорт».

Напомним, матч между Россией и Вьетнамом состоялся накануне, 5 сентября. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в Ханое (Вьетнам). Встреча закончилась победой России со счётом 3:0. На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву забил автогол. На 77-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил третий мяч сборной России в игре. В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». 7 сентября российская национальная команда в товарищеском матче встретится с Таиландом.