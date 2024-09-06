Юра Мовсисян высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство в РПЛ

Бывший форвард «Краснодара» Юра Мовсисян высказался о шансах «быков» на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«В прошлом сезоне «Краснодар» доказал, что может бороться за чемпионство. Я уверен, что в этом году продолжат борьбу, тем более у них есть такие сильные футболисты, как Кордоба и Сперцян. Но в целом игра команды за годы не меняется. У них сейчас хороший и боеспособный коллектив. Я в прошлом сезоне очень переживал за них и хотел, чтобы они победили в РПЛ», — приводит слова Мовсисяна Metaratings.

«Краснодар» набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» расположился на третьей строчке с аналогичным количеством очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.