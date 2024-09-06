Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лепский рассказал, что Личка включает игрокам «Динамо» видео с Моуринью и Симеоне

Лепский рассказал, что Личка включает игрокам «Динамо» видео с Моуринью и Симеоне
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский рассказал о работе под руководством чешского специалиста Марцела Лички.

«Марцел старается как можно больше внимания уделять молодёжи. Он — большой профессионал. Очень полезный опыт работы с ним. Всегда приятно с ним пообщаться.

Запомнилось, как он включал мотивационные ролики с Симеоне, когда тот что-то подсказывал своим футболистам. А в последний раз показывал видео с Моуринью, который говорил про важность добегать до конца. Он включал момент, когда первые два удара заблокировали, а третий — нет. Из-за этого команда пропустила гол. Полузащитники просто не успели сесть за линию мяча. Внушает нам, насколько это важно», — приводит слова Лепского журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

В новом сезоне российского чемпионата 19-летний Лепский сыграл в шести матчах за бело-голубых (три — в РПЛ и три — в Кубке России). В этих встречах молодой футболист отметился забитым голом и одной результативной передачей. 19-летний Иван является воспитанником академии «Динамо» им. Л. И. Яшина.

Материалы по теме
Игрок «Динамо» Лепский заявил, что хочет помочь родному краю по примеру Мане
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android