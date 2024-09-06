Лепский рассказал, что Личка включает игрокам «Динамо» видео с Моуринью и Симеоне

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский рассказал о работе под руководством чешского специалиста Марцела Лички.

«Марцел старается как можно больше внимания уделять молодёжи. Он — большой профессионал. Очень полезный опыт работы с ним. Всегда приятно с ним пообщаться.

Запомнилось, как он включал мотивационные ролики с Симеоне, когда тот что-то подсказывал своим футболистам. А в последний раз показывал видео с Моуринью, который говорил про важность добегать до конца. Он включал момент, когда первые два удара заблокировали, а третий — нет. Из-за этого команда пропустила гол. Полузащитники просто не успели сесть за линию мяча. Внушает нам, насколько это важно», — приводит слова Лепского журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

В новом сезоне российского чемпионата 19-летний Лепский сыграл в шести матчах за бело-голубых (три — в РПЛ и три — в Кубке России). В этих встречах молодой футболист отметился забитым голом и одной результативной передачей. 19-летний Иван является воспитанником академии «Динамо» им. Л. И. Яшина.