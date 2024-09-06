Бобёр: Сергеев — топовый трансфер для «Крыльев Советов», он передаст дух победителя

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о нападающем самарской команды Иване Сергееве. О переходе российского футболиста из «Зенита» в «Крылья Советов» было объявлено накануне.

«Сергеев — топовый трансфер для «Крыльев Советов». Это нападающий, который забивает, он адаптирован к тренировочному процессу, команде и городу. Находясь в команде-чемпионе, пропитываешься атмосферой и духом победителя, которое Сергеев передаст партнёрам в «Крыльях». Но вряд ли теперь игра «Крыльев Советов» будет строиться вокруг Сергеева — там преобладают командные действия.

Надеюсь, после перерыва у самарской команды будут другие результаты. Футбол в некоторых матчах был нормальным, а где-то — нет. Структура была, но не было изюминки, лидеров и Гарре, который восстанавливается», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.