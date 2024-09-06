Александр Медведев: двери «Зенита» для Сергеева всегда открыты

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поблагодарил экс‑нападающего сине-бело-голубых Ивана Сергеева за вклад в победы санкт-петербургского клуба и завоёванные титулы.

«Иван Сергеев на основе полноценного трансфера перешёл в «Крылья Советов». Иван провёл в «Зените» два с половиной года и внёс серьёзный вклад в победы и титулы клуба. Скорострельно опроверг мнение Артёма Дзюбы про то, сколько он голов сможет забить за «Зенит». Когда было надо, выходил и забивал, в том числе гол, принёсший «Зениту» вторую звезду. Образец трудолюбия, самоотдачи и скромности. Желаю Ивану перезагрузить футбольную карьеру, а двери «Зенита» для него всегда будут открыты!» — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Сергеев провёл за «Зенит» три матча, в которых не отметился забитыми мячами. В минувшем сезоне Сергеев провёл за «Зенит» 26 игр в РПЛ, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи. Форвард выступал за «Зенит» с сезона-2021/2022, до этого он провёл два сезона в «Крыльях Советов». Всего в составе сине-бело-голубых российский нападающий сыграл 93 матча во всех соревнованиях, в которых забил 30 голов и сделал 15 результативных передач. В летнее трансферное окно — 2024 «Крылья Советов» приобрели Сергеева у «Зенита».