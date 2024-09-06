Сборная России провела тренировку перед матчем с Таиландом, несмотря на непогоду в Ханое

Сборная России провела закрытую тренировку перед товарищеским матчем с Таиландом. Занятие было проведено, несмотря на непогоду в Ханое.

У сборной России запланирована товарищеская встреча со сборной Таиланда. Игра должна пройти в субботу, 7 сентября, в Ханое (столица Вьетнама). Стартовый свисток — в 16:00 мск. Однако матч находится под угрозой срыва из-за надвигающегося на Вьетнам тайфуна.

Примерно в полдень ситуация с погодой во Вьетнаме, где находятся сборная России по футболу и журналисты «Чемпионата», ухудшилась. Так, в центре Ханоя в рупоры объявили об опасности надвигающегося тайфуна «Яги». Ранее сотрудники местного отеля рекомендовали своим постояльцам закупиться едой на несколько дней и не выходить из отеля.