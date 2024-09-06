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Николай Савичев: Бышовец говорил: «На носу Олимпиада — переходите в «Динамо»

Николай Савичев: Бышовец говорил: «На носу Олимпиада — переходите в «Динамо»
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Бывший футболист «Торпедо» Николай Савичев рассказал, как его с братом Юрием Савичевым звали в московское «Динамо».

«Когда нас в своё время Бышовец звал в «Динамо», мы с Юркой отказались. Это было ещё до Олимпиады-1988. Конечно, удерживали машинами и так далее, Валентин Козьмич проявил инициативу. Но того же Диму Харина не удалось удержать. Но сам Дима рассказывал, что если бы не перешёл, его могли бы не взять на Олимпиаду. Мы остались, нас уговорили.

Бышовец часто этим пользовался, когда перед Олимпиадой тренировал «Динамо». Говорил: «На носу Олимпиада. Давайте переходите». Он вытягивал особенно молодых и перспективных, но кроме футболистов ЦСКА», — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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