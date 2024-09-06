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Кузьмичёв: если «Локо» сделает шаг, Антон Миранчук с удовольствием вернётся в родной клуб

Кузьмичёв: если «Локо» сделает шаг, Антон Миранчук с удовольствием вернётся в родной клуб
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Бывший футболист Владимир Кузьмичёв высказался об экс-полузащитнике «Локомотива» Антоне Миранчуке.

«Довольно сложно прогнозировать, где будет Антон. Он говорил, что хотел бы поиграть в Европе, проявить себя там. Но трансферное окно подходит к концу, времени не очень много. Если есть предметный интерес от иностранных клубов, высока вероятность, что Антон поедет в Европу. У него успешная карьера. Знают, что он из себя представляет, а набрать форму не составит труда.

Если помните, у «Локомотива» с Антоном были переговоры. Хоть и непростые, но стороны были довольно близки друг к другу. Оставалось сделать полшага, чтобы продолжить карьеру в этом клубе. Но переговоры закончились. Если «Локомотив» сделает шаг, Антон с удовольствием вернётся в родной клуб», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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