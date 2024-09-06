Фабио Каннаваро назвал главных претендентов на «Золотой мяч»

Бывший футболист сборной Италии Фабио Каннаваро поделился мнением о фаворитах на победу в номинации на «Золотой мяч».

«Кто выиграет «Золотой мяч»? Винисиус или Беллингем, несмотря на то что во второй части сезона он был не на том же уровне, что и в первой.

Мбаппе? У него не было выдающегося сезона, но он чемпион. Он очевидный кандидат. Затем есть Родри и Карвахаль. Он [Карвахаль] выиграл всё. Но защитник должен делать экстраординарные вещи, чтобы выиграть «Золотой мяч», — приводит слова Каннаваро Football Italia cо ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Церемония вручения 68-й по счёту награды пройдёт 28 октября в Париже. На ней будут вручены следующие трофеи за сезон-2023/2024: «Золотой мяч» среди мужчин, «Золотой мяч» среди женщин, Трофей «Копа» (лучший игрок в возрасте до 21 года), Трофей Яшина (лучший вратарь), Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир прошлого сезона), «Клуб года» среди мужчин, «Клуб года» среди женщин. В список призов также добавились две новые награды: «Тренер года» среди мужчин и «Тренер года» среди женщин, которыми будет отмечен неоценимый вклад специалистов в успехи на поле.