Агент Фомина: этим летом интерес был только от «Комо»

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина, сообщил, что этим летом интерес к игроку из Европы был только от «Комо».

«Интерес из Европы к Фомину был только от «Комо», другие клубы не выходили на нас», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Фомин в текущем сезоне сыграл пять матчей во всех соревнованиях, где отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн. Московское «Динамо» за семь матчей в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги набрало 13 очков. Бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице. В следующей встрече внутреннего первенства команда Марцела Лички сыграет с «Ахматом».