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Максим Деменко: Сергеев не хотел уходить из «Зенита», но на него там не рассчитывали

Максим Деменко: Сергеев не хотел уходить из «Зенита», но на него там не рассчитывали
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Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко высказался о нападающем Иване Сергееве, перешедшем из стана сине-бело-голубых в «Крылья Советов».

«Сергеев — большое приобретение для «Крыльев Советов», тем более он играл в этом клубе. Он уже проникся атмосферой победителей. Для футболиста одно дело — быть в команде-чемпионе, а другое — в команде, которая борется за выживание. Не каждый футболист сможет внутренне найти мотивацию при таком переходе. Ведь ему неприятно, что на него не рассчитывали в «Зените».

Мы видим, что происходит в «Зените», где есть футболисты, но берут ещё новичков — и появляется большая конкуренция, поэтому проще уйти из клуба. Но одно дело, когда игрок уходит в аренду, а другое, когда полностью выкупают права. Думаю, Сергеев не хотел уходить из «Зенита», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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