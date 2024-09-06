Семак рассказал, какую задачу поставит перед игроками «Зенита» на матч с «Кайратом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, какую задачу поставит перед игроками сине-бело-голубых на товарищеский матч с «Кайратом».

— Можно ли сказать, что основная задача на этот товарищеский матч с «Кайратом» — дать игровое время тем, кто его получает меньше?

— Безусловно, мы постараемся, чтобы те игроки, которые играют меньше, играли как можно больше, а те, которые у нас задействованы больше всего, получили небольшую игровую нагрузку. Может быть, 45 минут, не больше, потому что некоторым ребятам матчей и так хватает, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, сине-бело-голубые сыграют с «Кайратом» 8 сентября в Алма-Ате. На сентябрьскую международную паузу «Зенит» ушёл лидером чемпионата России. В активе команды Сергея Семака 17 очков по результатам семи матчей РПЛ сезона-2024/2025.