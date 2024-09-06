Николай Савичев: почти каждую тренировку в «Торпедо» случалась драка

Бывший футболист и тренер «Торпедо» Николай Савичев поделился воспоминаниями о тренировках московского клуба.

«Иванов был требовательным на футбольном поле. Выходишь — работай, доказывай, конкурируй. В тренировочном процессе у нас иногда доходило даже до драк между футболистами. Не знаю, может, Валентин Козьмич от этого получал кайф, но когда он видел, что в «квадратах» летят искры, Иванов не останавливал. Почти каждую тренировку обязательно случалась какая-то драка. Потом Валентин Козьмич всё это сглаживал.

А вне поля он мог спокойно на базе подозвать к себе, что-то рассказать, посмеяться. Все знали, что если Иванов тебя выпускает на поле, то доверяет тебе место. И не дай бог ты его подведёшь. У него было особое чутьё. Мы с братом начинали крайними полузащитниками, а он в Юрке увидел данные форварда. С ним мы перешли на 4-4-2 — пошли моменты и голы. Всё это благодаря тренерскому чутью», — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.