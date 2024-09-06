«УЕФА и ФИФА волнуют только деньги». Де Брёйне — о перегруженном календаре футболистов

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался о проблеме большого количества матчей, в которых задействованы футболисты.

«Сезоны становятся всё длиннее и длиннее. Возможно, в этом сезоне всё будет в порядке, но с учётом чемпионата мира 2026 года календарь станет ещё сложнее. Некоторые профсоюзы футболистов пытались найти решения, но ничего не изменилось. УЕФА и ФИФА наплевать на это, ведь их волнуют только деньги и больше ничего!», — приводит слова Де Брёйне RTBF.

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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