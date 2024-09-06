Савичев: на игры Стрельцова за заводскую команду собиралось по 3-4 тысячи болельщиков

Бывший футболист и тренер московского «Торпедо» Николай Савичев высказался о легендарном игроке автозаводцев Эдуарде Стрельцове.

— Эдуард Анатольевич появлялся на стадионе в последние годы жизни?

— Очень редко, но появлялся. Помню, когда ему не разрешали играть в большой футбол, но он вышел. Представляете, одновременно на стадионе играет «Торпедо», а рядышком, по сути, на песке, рубятся заводские команды. Стрельцов вышел за заводскую команду! У этого поля собиралось 3-4 тысячи болельщиков — сидели на склоне. Люди приходили посмотреть даже не на основную команду, а на Стрельцова! — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Николаем Савичевым читайте на «Чемпионате»: