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Савичев: на игры Стрельцова за заводскую команду собиралось по 3-4 тысячи болельщиков

Савичев: на игры Стрельцова за заводскую команду собиралось по 3-4 тысячи болельщиков
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Бывший футболист и тренер московского «Торпедо» Николай Савичев высказался о легендарном игроке автозаводцев Эдуарде Стрельцове.

— Эдуард Анатольевич появлялся на стадионе в последние годы жизни?
— Очень редко, но появлялся. Помню, когда ему не разрешали играть в большой футбол, но он вышел. Представляете, одновременно на стадионе играет «Торпедо», а рядышком, по сути, на песке, рубятся заводские команды. Стрельцов вышел за заводскую команду! У этого поля собиралось 3-4 тысячи болельщиков — сидели на склоне. Люди приходили посмотреть даже не на основную команду, а на Стрельцова! — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Николаем Савичевым читайте на «Чемпионате»:

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