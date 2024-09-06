Игрок «Амкала» Ефремов прокомментировал победу в матче Кубка России с «Космосом»

Полузащитник «Амкала» Дмитрий Ефремов высказался о матче третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Космосом» из Долгопрудного (2:1).

«Первый тайм был вообще отличным. Во втором в первые минуты потеряли концентрацию, чуть-чуть и пропустили бы гол. Было тяжело, но забили, потом удаление у соперника, могли ещё забивать. В конце был навал и нервотрёпка. Можно было решать и спокойно доигрывать.

Судейские ошибки? Всегда есть человеческий фактор. Я был на поле, так что оба момента с пенальти не видел. Если судья ошибался, то в одну и другую сторону. Пусть сами разбираются. Главное, что мы победили и прошли дальше», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.