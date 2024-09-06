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«Я сам не любил играть в жару». Сенников — о матче сборной России с Вьетнамом

«Я сам не любил играть в жару». Сенников — о матче сборной России с Вьетнамом
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Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников поделился мнением о товарищеском матче, в котором российская национальная команда обыграла Вьетнам со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 3
Россия
0:1 Кузяев – 24'     0:2 Ву – 61'     0:3 Мусаев – 77'    

«Сборная России одержала спокойную и хорошую победу за счёт мастерства и класса. Погодные условия были тяжёлыми, интенсивность матча не была высокой.

После матча Круговому было плохо, ему надо было сразу просить замену. Влажный воздух не позволяет лёгким сделать глубокий вдох и выдох. Тяжело. Я сам не любил играть в жару, пусть лучше будет холодно. Как такового риска нет, но если футболист не в форме или у него мало игровой практики, то возможно. Мы помним, как однажды Пётр Быстров из «Рубина» упал на поле во время жары», — приводит слова Сенникова Legalbet.

На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву забил автогол. На 77-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил третий мяч сборной России в игре.

Помимо игры с Вьетнамом, в 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». 7 сентября российская национальная команда в товарищеском матче встретится с Таиландом.

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