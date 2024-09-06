Савичев: когда Сабонис увидел моё раскуроченное колено, сказал: «О нет, я поехал в Литву»

Бывший футболист и тренер московского «Торпедо» Николай Савичев рассказал, как лежал в клинике с легендарным баскетболистом Арвидасом Сабонисом.

«Кстати, когда я лежал в палате ЦИТО, ко мне привезли кого-то высоченного. Я не мог понять, кто это. А когда стали кровать ломать, понял: Сабонис! Он же ростом 2,20 м — не помещался. Я с ним лежал в одной палате. Когда меня привезли с операции в палату, он говорит: «Ох, нет! Я поехал в Литву! Делать здесь не буду». Увидел моё раскуроченное колено. Там ещё говорили: «Топором операцию делали?» На следующий день Сабонис уехал», — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Николаем Савичевым читайте на «Чемпионате»: