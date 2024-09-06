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Франция — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
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Франция — Италия: во сколько начало матча Лиги наций УЕФА 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

Франция — Италия: во сколько начало матча Лиги наций УЕФА 2024-2025, где смотреть
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Сегодня, 6 сентября, в матче 1-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА встретятся сборные Франции и Италии. Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Начало игры — в 21:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 1-й тур
06 сентября 2024, пятница. 21:45 МСК
Франция
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В группе 2 Лиги А также выступят сборные Бельгии и Израиля. Их встреча пройдёт в параллельном матче.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная сетка Лиги наций УЕФА
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