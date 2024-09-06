Молодёжная сборная России разгромила Вьетнам

Завершился товарищеский матч, в котором встречались молодёжные сборные Вьетнама и России. Команды играли в Центре подготовки футболистов в Ханое (Вьетнам). Национальная команда России U21 одержала победу со счётом 3:0. Встреча прошла в закрытом режиме.

На 58-й минуте счёт открыл защитник россиян Иван Лепский. На 78-й минуте полузащитник Алексей Колтаков удвоил преимущество сборной России. Уже через четыре минуты полузащитник Константин Дорофеев довёл счёт до разгромного — 3:0.

В понедельник, 9 сентября, молодёжные команды Вьетнама и России проведут повторный товарищеский матч в Ханое. Начало игры — в 13:00 по московскому времени. По просьбе принимающей стороны и эта встреча пройдёт в закрытом режиме.