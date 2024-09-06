Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Молодёжная сборная России разгромила Вьетнам

Молодёжная сборная России разгромила Вьетнам
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались молодёжные сборные Вьетнама и России. Команды играли в Центре подготовки футболистов в Ханое (Вьетнам). Национальная команда России U21 одержала победу со счётом 3:0. Встреча прошла в закрытом режиме.

Товарищеские матчи U21 — 2024
06 сентября 2024, пятница. 14:00 МСК
Вьетнам U21
Окончен
0 : 3
Россия U21
0:1 Лепский – 58'     0:2 Колтаков – 78'     0:3 Дорофеев – 82'    

На 58-й минуте счёт открыл защитник россиян Иван Лепский. На 78-й минуте полузащитник Алексей Колтаков удвоил преимущество сборной России. Уже через четыре минуты полузащитник Константин Дорофеев довёл счёт до разгромного — 3:0.

В понедельник, 9 сентября, молодёжные команды Вьетнама и России проведут повторный товарищеский матч в Ханое. Начало игры — в 13:00 по московскому времени. По просьбе принимающей стороны и эта встреча пройдёт в закрытом режиме.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android