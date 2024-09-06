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Деменко: сборная Вьетнама в матче с Россией показала, что умеет играть в футбол

Деменко: сборная Вьетнама в матче с Россией показала, что умеет играть в футбол
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Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко поделился мнением о минувшем товарищеском матче российской национальной команды с Вьетнамом (0:3).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 3
Россия
0:1 Кузяев – 24'     0:2 Ву – 61'     0:3 Мусаев – 77'    

«Вьетнам — команда, которая не близка к уровню сборной России, но вьетнамцы показали, что умеют играть в футбол, и смотрелись неплохо. В этом матче многое зависело от погодных условий. Тот же Круговой после игры подходил и говорил: «Дышать нечем». Температура и воздух были не из приятных, а условия можно считать тяжёлыми. Это также отмечал Валерий Георгиевич Карпин.

С другой стороны, договор о матчах произошёл. Ребята получают игровую практику. Понятно, что был смешанный состав, но самое главное, что сборная России не пропустила и показала хорошую игру», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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