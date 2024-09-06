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Николай Савичев: в 1990-х приходилось как-то крутиться, «крыша» своя тоже была

Николай Савичев: в 1990-х приходилось как-то крутиться, «крыша» своя тоже была
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Бывший футболист и тренер московского «Торпедо» Николай Савичев вспомнил о тяжёлом периоде в 1990-е годы, ответив на вопрос о бизнесе в те времена.

— Каково было заниматься бизнесом в 1990-х?
— Тяжело. Но я имел представление, как общаться с бывшими спортсменами, хоть они и входили уже в другие структуры. Приходилось как-то крутиться, «крыша» своя тоже была. Но я был бывшим футболистом, многие знали, что легальный бизнес, и особо не били по карману. К нам и торпедовцы приезжали. Один наш вратарь входил в бауманскую бригаду. Приезжали за гвоздями. Было такое время, — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Николаем Савичевым читайте на «Чемпионате»:

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