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Адриен Рабьо запросил у «Барселоны» зарплату в размере € 10 млн в год — Mundo Deportivo

Адриен Рабьо запросил у «Барселоны» зарплату в размере € 10 млн в год — Mundo Deportivo
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29-летний центральный полузащитник Адриен Рабьо, на текущий момент находящийся без клуба, запросил у «Барселоны», проявляющей к нему интерес, заработную плату в размере € 10 млн. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб не готов удовлетворить ожидания французского футболиста по зарплате. Сине-гранатовые могут подписать Рабьо при условии, что он согласится на более низкую заработную плату или в случае, если кто-то из действующих игроков «Барселоны» получит травму, из-за которой пропустит длительный период. Тогда полузащитника смогут внести в заявку вместо выбывшего футболиста.

С 2019 года 29-летний футболист выступал в составе «Ювентуса», однако в минувшем июле у него закончился контракт с туринским клубом. В сезоне-2023/2024 Рабьо сыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

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