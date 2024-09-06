Адриен Рабьо запросил у «Барселоны» зарплату в размере € 10 млн в год — Mundo Deportivo

29-летний центральный полузащитник Адриен Рабьо, на текущий момент находящийся без клуба, запросил у «Барселоны», проявляющей к нему интерес, заработную плату в размере € 10 млн. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб не готов удовлетворить ожидания французского футболиста по зарплате. Сине-гранатовые могут подписать Рабьо при условии, что он согласится на более низкую заработную плату или в случае, если кто-то из действующих игроков «Барселоны» получит травму, из-за которой пропустит длительный период. Тогда полузащитника смогут внести в заявку вместо выбывшего футболиста.

С 2019 года 29-летний футболист выступал в составе «Ювентуса», однако в минувшем июле у него закончился контракт с туринским клубом. В сезоне-2023/2024 Рабьо сыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

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