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Митрофанов: большинство россиян называют футбол видом спорта, которым они интересуются

Митрофанов: большинство россиян называют футбол видом спорта, которым они интересуются
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что футбол является наиболее популярным видом спорта в России.

– Что можете сказать о динамике популярности футбола в России?
– Сейчас футбол, в том числе и по данным исследовательской компании Mediascope, является наиболее популярным видом спорта в России. 76% населения нашей страны в возрасте от 12 до 65 лет называют футбол видом спорта, которым они интересуются. В 2024 году по результатам анализа мы ожидаем около 80% в этой возрастной группе, — приводит слова Митрофанова Metaratings.

Действующим чемпионом России является «Зенит». Команда Сергея Семака выиграла титул шесть раз подряд, начиная с сезона-2018/2019, а также лидирует в текущем розыгрыше турнира с 17 очками после окончания 7-го тура.

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