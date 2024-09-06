Савичев рассказал, почему Бородюк дважды покидал «Торпедо» после выхода команды в РПЛ

Бывший футболист и тренер московского «Торпедо» Николай Савичев высказался о том, что его коллега Александр Бородюк дважды покидал автозаводский клуб после выхода в РПЛ.

— Вы дважды с Бородюком выводили «Торпедо» в РПЛ, но оба раза он уходил из клуба. Почему так?

— Самому интересно. Но первый раз понятно — решение самого Генриховича, потому что нельзя так работать. Он знает свой уровень, знает, как добиться цели. Это хороший тренер, ребята к нему тянулись. Он создавал прекрасную атмосферу в команде, и с ним в плане самоотдачи мы никому не уступали. Это мотиватор и авторитет.

Второй раз селекция тоже была провалена, но Генрихович решил остаться, потому что прошли сборы и можно было что-то слепить. Конечно, не совсем получилось. Может, была ошибка в психологии. Я считаю, что даже второй раз команда была не подготовлена. Навязывали нам игроков, которые не соответствуют уровню. Генрихович вообще там не общался. Он всё отдал и сказал: «Моё дело — поле, тренировочный процесс и раздевалка. Что касается покупок и так далее — как хотите, но надо брать игроков, которые сильнее наших».

Если мы берём иностранцев, то они должны быть сильнее наших. А мы брали легионеров, которые просиживали. Под этим давлением пошёл психоз в команде и вещи, которые мешали футболу, — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.