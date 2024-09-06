Николай Савичев: верю, что вернусь в «Торпедо» — хочу помочь дому в любом качестве

Бывший футболист и тренер московского «Торпедо» Николай Савичев высказался о потенциальном возвращении в автозаводский клуб.

— Как вам объяснили увольнение?

— Президент попал в больницу, а мне сообщили в отделе кадров, что на меня пришло распоряжение. Конечно, я позвонил президенту. Он сказал, что сам не в курсе происходящего, и это решение акционеров. Президент должен выполнять распоряжение. Я не хотел шумихи в прессе, потому что болельщики не очень хорошо к этому отнеслись бы. Но когда знаешь, что можешь вернуться, это совсем разные вещи. Надеюсь, дверь осталась приоткрытой.

— Верите, что ещё вернётесь?

— Верю. Я хочу помочь родному дому в любом качестве. Когда тебя выгоняют из родного дома, это не умещается в голове. Понятно, что у них есть свой тренерский штаб, и я туда не стремлюсь. Я просто хочу вернуться в клуб и сделать что-нибудь полезное. Президент клуба об этом знает, мы общались. Это не его решение, с Волнушкиным мы на связи. По крайней мере, есть ощущение, что меня там ждут. И я этого очень хочу, — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.