В «Реале» возмущены из-за травмы Милитао, полученной им в сборной Бразилии — Marca

В мадридском «Реале» крайне недовольны из-за повреждения, полученного центральным защитником «сливочных» Эдером Милитао в расположении сборной Бразилии. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, в «Королевском клубе» возмущены, что в очередной раз их футболист отправился выступать за свою национальную команду, но вернулся с травмой.
«Если травма Милитао немного сложнее, чем предполагается, то мы надеемся, что сможем полностью восстановить его ровно через месяц, когда он снова поедет играть за сборную», — приводит источник слова врача «Реала».
В четверг, 5 сентября, пресс-служба Бразильской конфедерации футбола сообщила, что защитник травмировал мышцу правого бедра во время тренировки. Ранее в СМИ появлялась информация, что его реабилитация может занять две недели.
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